Москвичи оценили результаты программы «Проектируем район»

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В проекте «Активный гражданин» подошло к концу голосование, посвященное оценке общественных пространств, созданных предложениями горожан. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что площадки, которые оценивали москвичи, стали итогом реализации пилотной программы «Проектируем район». Ее участники принимали участие в проектировании различных объектов города.

Всего в голосовании приняло участие более 174 тысяч человек. Наибольшее количество положительных отзывов получила площадка «Точка сборки». Она расположилась в районе Бибирево и на отлично ее оценили почти 55 процентов участников проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 июля сообщалось, что в «Активном гражданине» началось голосование, посвященное работам финалистов конкурса городской фотографии «Планета Москва». Оно состоит из двух вопросов.

До этого стало известно, что москвичи определили лучшие здания, которые отреставрировали и ввели в эксплуатацию в 2021 году. Отмечается, что в этом году в финал конкурса вошли 107 проектов.