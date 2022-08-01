Грузия и Израиль вошли в топ популярных авианаправлений среди россиян
Этим летом россияне чаще всего совершают перелеты внутри страны. Зарубежные поездки составляют около 12 процентов от всего авиасообщения. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, опубликованные в понедельник, 1 августа.
— Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья: Киргизия, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. Также в топ-10 популярных стран входят Турция, Грузия и Израиль, — говорится в сообщении.
Отмечается, что доля билетов на прямые перелеты в Израиль составила более 33 процентов от общего объема бронирований в стране. В Грузию прямого авиасообщения нет. Однако это не помешало стране расположиться на девятой строчке рейтинга аналитического центра.
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