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Грузия и Израиль вошли в топ популярных авианаправлений среди россиян

Александр Афонин
Общество
Грузия и Израиль вошли в топ популярных авианаправлений среди россиян
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Этим летом россияне чаще всего совершают перелеты внутри страны. Зарубежные поездки составляют около 12 процентов от всего авиасообщения. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, опубликованные в понедельник, 1 августа.

— Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются страны ближнего зарубежья: Киргизия, Таджикистан, Армения, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. Также в топ-10 популярных стран входят Турция, Грузия и Израиль, — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля билетов на прямые перелеты в Израиль составила более 33 процентов от общего объема бронирований в стране. В Грузию прямого авиасообщения нет. Однако это не помешало стране расположиться на девятой строчке рейтинга аналитического центра.

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