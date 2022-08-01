Регата прошла на гребной базе ЦСК ВМФ в Серебряном бору в День ВМФ

Фото: Сергей Стогов

31 июля в рамках празднования дня ВМФ РФ на гребной базе ЦСК ВМФ в Серебряном бору впервые по инициативе Виталия Елисеева прошла регата. Участие приняли экипажи студентов и ветеранов.

В студенческом заезде, которое уже стало традиционным противостоянием, приняли участие «восьмерки» московских ВУЗов МАИ и РУДН. В гонке ветеранов на воды вышли спортсмены Московского гребного клуба, ЦСК ВМФ и выпускники МАИ.

Победу в заезде студентов одержал экипаж МАИ. В гонке «восьмерок» среди ветеранов первыми пришли выпускники института «авиаторов».

Заезды прошли в дружеской атмосфере. После соревнований спортсмены вспомнили советский фильм 1966 года «Королевская регата», сюжет которого был посвящен легендарной студенческой «восьмерке» из МАИ. Также участники обменялись впечатлениями, поделились опытом.

Виталий Михайлович Елисеев — заслуженный мастер спорта СССР по академической гребле, серебряный призер Олимпийских игр в Москве, дважды чемпион мира, чемпион СССР, тренер сборной МАИ по академической гребле.