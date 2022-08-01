Врач рассказала, какой продукт включить в рацион для профилактики тромбоза

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Кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига рассказала о средстве для профилактики тромбоза.

Для этого хорошо подходит свекольный сок. Такой напиток способствует естественной детоксикации организма.

— Он выводит соли тяжелых металлов, оптимизирует липидный состав крови, — отметила врач.

Специалист отметила, что из 500 граммов свеклы получается 250-270 миллилитров сока — зависит от сорта и сочности овоща. Свежевыжатый сок необходимо поместить в холодильник на два часа. Перед употреблением при необходимости его можно разбавить небольшим количеством воды, передает Царьград.

Врачи отмечают, что густая кровь может повысить риски тромбообразования, поэтому стоит уделять внимание профилактике данного состояния.

Вода, гранатовый и свекольный соки, а также настои из ягод лучше всего подходят для разжижения крови. Об этом рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Воду стоит употреблять из расчета 33 миллилитра на килограмм веса в сутки. Гранатовый сок помогает разжижить кровь благодаря входящим в состав аминокислотам и витаминам P и B.