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Столичная Госавтоинспекция назвала три основные причины ДТП с грузовиками

Степан Жирнов
Происшествия
Столичная Госавтоинспекция назвала три основные причины ДТП с грузовиками
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Государственная инспекция безопасности дорожного движения сообщила 1 августа статистику по дорожно-транспортным происшествиям с участием грузовиков за первые шесть месяцев 2022 года.

По ее данным, за этот промежуток времени произошло 509 подобных ДТП, в которых погибло 48 человек и еще 599 пострадало. Причем по вине самих водителей грузовых автомобилей произошло 308 из них.

Жертвами этих происшествий стали 18 человек, еще 342 получили травмы различной степени тяжести. В официальном Telegram-канале ведомства назвали три основные причины ДТП: несоблюдение дистанции, нарушение правил движения задним ходом и превышение скорости.

30 июля появилась информация о том, что грузовик перевернулся в результате столкновения с легковым автомобилем на Белокаменном шоссе в Москве. Тогда в результате аварии было перекрыто движение на двух полосах из трех. О пострадавших информации не поступило.

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