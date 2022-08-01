Оркестр и Рота Почетного караула из Беларуси представят специальную программу на «Спасской башне»

Фото: Пресс-служба мероприятия

Образцово-показательный оркестр и Рота Почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь подготовили специальную новую программу для юбилейного XV Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдёт в Москве с 26 августа по 4 сентября.

Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь был создан в 1950 году и является ведущим военно-музыкальным коллективом страны. Репертуар оркестра насчитывает более 500 произведений ведущих композиторов-классиков и современников. Коллектив является постоянным участником военных парадов и общественно-культурных мероприятий, выступает на радио и телевидении, регулярно гастролирует по стране и за её пределами. Руководитель оркестра полковник Игорь Хлебус и главный дирижер полковник Максим Кочетков уделяют большое внимание творческому развитию коллектива и освоению новых музыкальных произведений и приемов.

Рота Почетного караула Вооруженных Сил Республики Беларусь была сформирована 17 февраля 1995 года для обеспечения встреч глав государств и правительственных делегаций, участия в общегосударственных мероприятиях и торжествах. Рота под управлением капитана Кирилла Корчинского является визитной карточкой и гордостью страны и принимает участие не только в общегосударственных мероприятиях и торжествах, но и в праздничных событиях других стран: России, Франции, Венесуэлы, Польши, Катара, ОАЭ и Китая.

В этом году на Красную площадь Москвы выйдут 40 военнослужащих роты, которые продемонстрируют синхронные строевые приемы с карабинами под музыку. Каждое их выступление оригинально и всегда остается загадкой. Гости Фестиваля смогут увидеть такие элементы, как «Солнце». Эта фигура передает связь с государственным гербом Республики Беларусь, где основой герба является изображение земли и восходящего солнца, что, в свою очередь, символизирует неразрывную органичную связь Беларуси с мировым сообществом. Также будет продемонстрирован элемент «Волна» — символ твердой воли, непоколебимости и исключительной целеустремлённости белорусского народа.