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Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22

Лейла Алиева
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной британскую НПО Calvert 22
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Генпрокуратура признала британский фонд Calvert 22 Foundation нежелательной организацией на территории России. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

— По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation (Великобритания), — говорится в сообщении.

Также уточняется, что деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о данном решении уже направлена в Минюст для внесения организации в перечень нежелательных, отмечается на сайте Генпрокуратуры.

До этого Генпрокуратура признала нежелательной деятельность изданий Bellingcat*, The Insider* и чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute). Уточняется, что их деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

*Признано в России СМИ-иноагентом.

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