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Специалисты Московского авиацентра помогли запутавшейся в леске утке

Степан Жирнов
Происшествия
Специалисты Московского авиацентра помогли запутавшейся в леске утке
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Грина, 18 Карта всех событий

Спасатели поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра (МАЦ) спасли утку в Северном Бутове. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в понедельник, 1 августа.

Уточняется, что животное запуталось в леске на улице Грина, дом 18. Специалисты обнаружили, что птица не может покинуть домик на пруду.

Для того чтобы ей помочь, один из спасателей надел гидрокостюм, доплыл до нее и освободил утку. Птица не пострадала, ее вскоре выпустили в пруд, передает Telegram-канал ведомства.

20 июля сообщалось, что в Дюссельдорфском парке спасли упавших в коллектор утят. Вечером 19 июля на пост МЧС поступило сообщение от женщины, находившейся с детьми в Дюссельдорфском парке.

По ее словам, утята были близки к тому, чтобы попасть в сливной коллектор. Прибывшие на место спасатели убедились, что утят уже нет на поверхности пруда.

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