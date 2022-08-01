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«Путин хотел договориться»: Трамп назвал главную ошибку Зеленского

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Путин хотел договориться»: Трамп назвал главную ошибку Зеленского
Фото: Whitehouse

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо было отказаться от вступления в НАТО: так он смог бы пойти на соглашение со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 августа.

— Они могли как-то решить вопрос с НАТО, заявив, что не собираются вступать в альянс. И тогда у них была бы страна. Потому что я уверен, что Путин хотел договориться, — заявил миллиардер.

Он подчеркнул, что теперь достигнуть какого-либо соглашения будет гораздо труднее. Однако отказываться от попыток сделать это все-таки не стоит, передает слова Трампа РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что конфликт России и Украины в его нынешнем виде не приведет к применению ядерного оружия. Худший сценарий возможен, если начнутся боевые действия между Россией и США.

По его мнению, нельзя допустить прямого столкновения Соединенных Штатов и России. Триггером для боевых действий между Россией и США может стать эскалация украинского конфликта, подчеркнул Журавлев. Механически это не может произойти, однако ухудшить ситуацию способны события, которые затронули бы страны НАТО.

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