«Осознанная задолженность»: Волочкова рассказала о проблемах с законом

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о своем долге по счетам за ее квартиру в Санкт-Петербурге.

— Это управляющая компания должна мне порядка пяти миллионов рублей, по их халатности была затоплена моя квартира (200-метровая, в центре города), которую мне подарил Сулейман Керимов (миллиардер, бывший возлюбленный Волочковой — прим. «ВМ»). Там царский ремонт — «Эрмитаж» отдыхает. Это они мне должны, — заявила артистка.

Волочкова уточнила, что если у нее и есть задолженность по счетам за квартиру, то она «осознанная». По ее словам, сейчас этим делом занимаются адвокаты.

Балерина также напомнила, что в Москве у нее была похожая история и тогда она выиграла судебный процесс. По ее словам, она еще ни разу не проиграла ни одного дела в суде, передает Пятый канал.

Также балерина ответила на обвинения в постоянных романах. По ее словам, она часто меняет мужчин и окружает себя ими, чтобы не чувствовать одиночества.

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к Волочковой. По его словам, на каком-то этапе балерина перепутала личную жизнь, профессию и паблисити.

Тем не менее он не согласен с тем количеством претензий, которые предъявляет балерине публика за ее эпатажное поведение. Он отметил, что это личное дело каждого, что публиковать в социальных сетях.