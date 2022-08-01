Армия Китая выпустила ролик с призывом «хоронить всех вторгающихся»

Фото: Администрация президента РФ

Восточная зона боевого командования армии Китая опубликовала видео с призывом «хоронить всех вторгающихся врагов».

— Быть в состоянии полной боевой готовности, следовать приказам, хоронить всех вторгающихся (на территорию КНР — прим. «ВМ») врагов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что видеоролик был опубликован в честь 95-й годовщины вооруженных сил КНР, передает РИА Новости.

В китайском министерстве иностранных дел предупредили, что визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань может грозить «серьезными последствиями».

В свою очередь китайская газета Global Times сообщила, что авиаборт с Пелоси может предпринять попытку приземлиться на Тайване под разными предлогами, в том числе для дозаправки или из-за неисправности самолета.

29 июля руководство Народно-освободительной армии КНР в аккаунте 80-й общевойсковой армии призвало солдат готовиться к военному конфликту. Представители армии позже уточнили, что публикация приурочена к 95-й годовщине создания НОАК.