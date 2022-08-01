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Живодеры в упор расстреляли медвежонка на трассе в Югре

Евгений Белоусов
Происшествия
Живодеры в упор расстреляли медвежонка на трассе в Югре
Фото: Unsplash

Неизвестные расстреляли медвежонка на глазах у мужчины, который хотел его покормить в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

Уточняется, что инцидент произошел около поселка Салым. Заметивший у дороги медвежонка водитель решил покормить зверя.

Но в тот же момент из машины неподалеку вышли неизвестные и открыли по медвежонку стрельбу. Расстреляв животное, живодеры сели в автомобиль и уехали. Однако, по имеющейся у Telegram-канала SHOT информации, вскоре они вернулись за телом зверя и увезли его, погрузив в багажник.

19 июля сообщалось, что медведь в Индии за сутки убил мужчину, который собирал хворост, и его близких, отправившихся на поиски родственника.

Инцидент случился 17 июля в округе Нуапада на западе штата Одиша. Житель деревни Самарсингх Ратан Маджи днем пошел в лес, но вечером домой так и не вернулся. Трое членов его семьи и односельчанин отправились на поиски мужчины.

Югра Животные Убийства
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