Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение ситуации из-за Тайваня

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Китай должен вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 1 августа.

— Если спикер решит посетить (Тайвань — прим. «ВМ»), а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине, — подчеркнул он.

По словам госсекретаря, спикер сама принимает решение о поездке на остров, так как Конгресс является независимой структурой. Кроме того, Блинкен отметил, что Вашингтон ждет ответственности со стороны Пекина, если Пелоси посетит Тайвань, передает РИА Новости.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что заявления о полете на Тайвань — инициатива самой Пелоси. На фоне того что значительное количество американских политиков находится в преклонном возрасте, желающая снова избираться 82-летняя Пелоси имеет относительно низкие шансы, а посещение Тайваня дало бы ей дополнительные политические очки.