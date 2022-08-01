«Оно нам вообще надо?»: Медведев оценил идею США вернуться к продлению ДСНВ

Фото: Правительство РФ

Заявления США о готовности к переговорам о контроле над ядерными вооружениями были вполне ожидаемы. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! — сказал политик.

Он подчеркнул, что не Москва виновата в сложившейся ситуации. При этом зампред уточнил, что мир изменился, также он задался вопросом: «Оно нам вообще надо?»

По словам Медведева, Вашингтон стремится решить вопросы стратегической безопасности. Однако сделать это без участия Москвы просто невозможно, написал он в своем Telegram-канале.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая в 2026 году придет на смену СНВ-3. По словам американского лидера, он также ждет от РФ готовности возобновить работу с Соединенными Штатами.

Президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не будет победителей. Он добавил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению ядерного оружия.