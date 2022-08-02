Постпред КНР при ООН предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

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В Вашингтоне обязаны понимать последствия визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, это подорвет отношения между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил на пресс-конференции постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

— Это подорвет отношения между странами. Мы жестко противостоим любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела КНР, — подчеркнул китайский дипломат.

Цзюнь подчеркнул, что вопрос территориальной целостности Китайской Народной республики стоит остро для государства, представляет собой «красную линию», пересекать которую Пекин не позволит никому, пишет газета «Известия».

Накануне американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Китай обязан вести себя ответственно и не создавать напряженность в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам госсекретаря, спикер сама принимает решение о поездке на остров, так как Конгресс является независимой структурой.