Дуда рассказал о «шокирующем» звонке Меркель Путину

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Польский президент Анджей Дуда рассказал, что испытал шок после звонка экс-канцлера Германии Ангелы Меркель российскому лидеру Владимиру Путину из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью одной из немецких газет в понедельник, 1 августа.

По словам Дуды, речь идет о совместном заявлении ФРГ и США, опубликованном в июле 2021 года, согласно которому ради реализации проекта нужно обеспечить продолжение поставок российского газа через территорию Украины после 2024 года.

Польский лидер заметил, что сразу после этого заявления Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину, что шокировало Дуду, пишет РИА Новости.

— Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе, — подчеркнул глава польского государства.

Анджей Дуда выразил мнение, что отношения между Варшавой и Берлином в настоящий момент находятся в самом худшем состоянии с 1990 года.

В начале июля польский президент заявил, что Балтийское море в скором времени станет внутренним морем НАТО.