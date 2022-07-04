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Дуда заявил, что Балтийское море будет внутренним бассейном НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Дуда заявил, что Балтийское море будет внутренним бассейном НАТО
Фото: president.pl

Балтийское море станет внутренним морем НАТО. Об этом в понедельник, 4 июля, заявил президент Польши Анджей Дуда.

— По сути, Балтийское море сейчас становится внутренним бассейном НАТО. Две очень сильные страны с долгой и сильной военной традицией станут в ближайшее время частью НАТО, — сказал глава государства.

Он также уточнил, что после этого граница России со странами альянса вытянется на 1400 километров. Расширение НАТО очень важно для альянса, передает слова Дуды РИА Новости.

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, где он проинформировал о приеме в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии. Отмечается, что аналогичное письмо было направлено в «определенные комитеты Конгресса».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран.

Балтика НАТО Анджей Дуда
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