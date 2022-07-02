Байден направил в Конгресс письмо о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

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Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, где он проинформировал о приеме в Североатлантический альянс (НАТО) Швеции и Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в субботу, 2 июля.

— Я предоставляю отчет о присоединении Королевства Швеции к Организации Североатлантического договора, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичное письмо касательно Финляндии было направлено в «определенные комитеты Конгресса». Согласно процедуре, Конгрессу предстоит ратифицировать решение о приеме стран в состав НАТО, передает РИА Новости.

30 июня стало известно, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, при участии глав МИД скандинавских стран. После его подписания и ратификации протокол становится неотъемлемой частью договора о вступлении в блок и позволяет государству стать полноценным участником альянса.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран.