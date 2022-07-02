Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден направил в Конгресс письмо о приеме Швеции и Финляндии в НАТО

Александр Афонин
В мире
Байден направил в Конгресс письмо о приеме Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо, где он проинформировал о приеме в Североатлантический альянс (НАТО) Швеции и Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в субботу, 2 июля.

— Я предоставляю отчет о присоединении Королевства Швеции к Организации Североатлантического договора, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичное письмо касательно Финляндии было направлено в «определенные комитеты Конгресса». Согласно процедуре, Конгрессу предстоит ратифицировать решение о приеме стран в состав НАТО, передает РИА Новости.

30 июня стало известно, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, при участии глав МИД скандинавских стран. После его подписания и ратификации протокол становится неотъемлемой частью договора о вступлении в блок и позволяет государству стать полноценным участником альянса.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что Североатлантический альянс будет расширяться по двум направлениям — скандинавскому и восточному. При этом костяк военного блока по-прежнему будет состоять из европейских стран.

Финляндия Швеция Джо Байден
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Александр Лосото
Александр Лосото

Повторение пройденного

Гелани Азиров
Гелани Азиров

Отрасли нужна поддержка

Все мнения
О проекте