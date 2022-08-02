Нумеролог Кузнецов назвал самые благоприятные и опасные дни в августе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Очень полезно и важно знать, какую силу несет нам будущий день. О том, какие числа отметить в календаре красным цветом, а в какие даты лучше не планировать важных встреч и переговоров, «Вечерней Москве» рассказал доктор витоматематики, нумеролог, дипломированный психолог Владимир Кузнецов.

02.08.2022

Неблагоприятная дата для любых важных дел. Сила этого дня усилена большим скоплением двоек, которые отвечают за энергетику, а она будет весьма напряженной. Отсутствие контроля, расчета и аналитики может привести к необдуманным поступкам. Это заметно усилит ажиотаж вокруг неправомерных действий.

Рекомендуется в этот день избегать большого скопления людей. Лучше отсидеться дома, в кругу своих родных и близких. Посвятить этот день домашним заботам. Если вам все же нужно будет выехать по делам или рабочим моментам, то постарайтесь ни с кем не вступать в споры. Избегайте всего, что будет провоцировать вас на скандал. Держите свое мнение при себе. Лучше выяснять отношения в другой день.

09.08.2022

Лучшее время, чтобы помочь своим близким. Поддержка может быть любой: как добрый дружеский совет, так и физическая помощь в их проблеме. Особенно хорошо в этот день раздать долги и забыть обо всех обидах на своих домашних. День должен стать ключом к примирению всех, кто в ссоре. Поймите и простите, если это возможно, своих обидчиков, и вам сразу станет легче.

12.08.2022

В этот день не рекомендуется принимать важные решения. Особенно если они могут повлиять не только на вашу жизнь. Эту пятницу лучше оставить без походов в торговые центры, кинотеатры и другие людные места. Атмосфера конфликта будет очень проявлена. Этот день опасен тем, что люди не будут обладать расчетом и дальновидностью, могут совершать действия, которые окажутся вредны для вас и всех, кто с ними столкнется.

Грубость, хамство, насилие — это все совершается именно в такие дни, причем чаще всего — неосознанно. Словно глаза закрывает пелена, а в человека вселяется нечто, что ему не подвластно контролировать. Так что лучше провести этот день дома за просмотром любимого фильма или чтением книги, а еду можно заказать и доставкой.

17.08.2022 — 19.08.2022

Уровень идущей энергетики в первые 24 часа будет очень большим. Люди будут вести себя непредсказуемо. Вся агрессия, накопленная внутри нас, будет стараться вырваться наружу. На улицах будет наблюдаться очень повышенная конфликтность. Самые опасные места, которые стоит вам избегать, — это любые многолюдные мероприятия, здания и сооружения, ярмарки и площади. Даже в парке вечером может быть небезопасно. Лучше всего воспользоваться услугами такси, а не общественным транспортом. Если нет возможности избежать таких мест, то держитесь ближе к выходу.

23.08.2022

Очень благоприятный день для бизнесменов и всех, кто работает на руководящих должностях. Вы можете раскрыться с новой стороны, если просто отдадитесь силе этого дня. Принимайте важные решения, управляйте коллективом, не бойтесь принимать на себя ответственность. Не спешите с принятием решений. Взвешенно, но уверенно доносите свои мысли. Вами будут восхищаться. Будьте сдержанны в денежных вопросах. Не торопитесь вкладываться в большие покупки.

28.08.2022 — 29.08.2022

В эти дни лучше тоже быть среди своих домашних. Если агрессия проявится с 17 по 19 августа, то с 28 августа она не будет заметна. Весь энергетический потенциал уйдет после 19 августа.

— Я допускаю такой вариант, что в конце месяца обстановка стабилизируется, но все же лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о случившемся, зная, какие могли быть последствия. В эти два дня до 29 августа возможны стычки и выплескивание негатива. Будьте осторожны и не вступайте в длинные переговоры, особенно если ваш собеседник переходит на повышенный тон, — заключил нумеролог.