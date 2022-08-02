Болтон обвинил Байдена в нерешительности

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Нерешительность президента США Джо Байдена во внешней политике сулит проблемы украинской стороне во время российской специальной операции, написал в материале для издания 19FortyFive экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По мнению американского чиновника, глава Белого дома неоднократно показывал слабость в отношениях с Пекином и Москвой, чем подорвал авторитет Штатов и только навлек новые угрозы и вызовы, пишет РИА Новости.

— Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность, — подчеркнул Болтон.

Бывший советник Дональда Трампа уверен, что Россия и Китай извлекают «опасные уроки» из действий нынешнего американского лидера. Он назвал действующую администрацию Белого дома нерешительной, покорной и непоследовательной.

Болтон также добавил, что у американской администрации есть склонность уступать под давлением. Так, он привел в качестве примера вопросы обмена заключенными с РФ, возвращения Вашингтона в иранскую ядерную сделку 2015 года, а также визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. По словам экс-чиновника, это «обнадеживает противников и вызывает тревогу у друзей США».

Накануне бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн заявил, что под руководством Байдена Штаты оказались в тяжелой ситуации, поэтому ему лучше покинуть свой пост.