NYP: Байдену следует «элегантно уйти в отставку»

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Под руководством президента Джо Байдена США оказались в тяжелой ситуации, поэтому ему лучше покинуть свой пост. Об этом заявил бывший глава городского совета Нью-Йорка Эндрю Стайн в статье для издания New York Post в понедельник, 1 августа.

— Байден достойно служил США на протяжении почти шести десятилетий. Теперь в качестве последней услуги своей партии и своей стране он должен элегантно уйти в отставку и помочь привести к власти новое поколение демократов, — говорится в публикации.

По словам автора, «элегантная отставка» произойдет, если лидер США покинет должность добровольно до начала промежуточных выборов. Как отметил Стайн, за время президентства Байдена страна столкнулась с рекордно низкими рейтингами одобрения, провальной внутренней политикой и вопиющими ошибками во внешней политике, со стремительным скачком инфляции, с катастрофическими прогнозами для демократов на будущих выборах и волной опасений граждан за умственное и физическое здоровье президента, передает РИА Новости.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что если кризис в США усугубится, то в течение трех–четырех месяцев положение команды президента Джо Байдена изменится в худшую сторону.

До этого Белый дом сообщил, что Байден планирует переизбираться в 2024 году. Уточняется, что ВВП в США снижается второй квартал подряд, но в администрации американского президента предпочитают не употреблять слово «рецессия» в описании сложившейся экономической ситуации.