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Политолог-американист назвал предполагаемый срок отставки Байдена

Юлия Курганова
В мире
Политолог-американист назвал предполагаемый срок отставки Байдена
Фото: whitehouse

Если кризис в Соединенных Штатах усугубится, то в течение трех–четырех месяцев положение команды президента США Джо Байдена изменится в худшую сторону. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

— Если это вкупе выльется в какую-то тяжелую ситуацию в ближайшие три–четыре месяца, то это сделает обстановку для демократов на выборах в Конгресс совсем катастрофической, — заявил он в беседе с порталом «Царьград».

Политолог отметил, что республиканцы достаточно активно освещают тему экономического кризиса в Америке, чтобы показать бесперспективность деятельности партии-конкурента, участником которой является и Байден.

29 июля Белый дом сообщил, что Байден планирует переизбираться в 2024 году. Отмечается, что ВВП в США снижается второй квартал подряд, но в администрации американского президента предпочитают не употреблять слово «рецессия» в описании сложившейся экономической ситуации.

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