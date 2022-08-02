Врач-диетолог предупредил об опасности злоупотребления пивом для мужчин

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Врач-диетолог Сергей Обложко во вторник, 2 августа, рассказал журналистам, каким может быть вред от пива для мужчин.

Как отметил специалист, польза пива в небольших количествах — всего лишь миф, поскольку напиток является источником большого количества жидкости и лишних калорий. И то и другое может быть опасно для здоровья, заметил Обложко.

Регулярно употребляющий большое количество жидкости человек может получить не только отеки, но и проблемы с сердечно-сосудистой системой, подчеркнул эксперт.

— Есть такое состояние, которое называется гиперволемия, — это когда у человека в организме слишком большой объем циркулирующей крови, так как вся жидкость поступает в кровь, и это является серьезной нагрузкой на сердце, что может быть очень опасно, — заметил Обложко.

Кроме того, часто жидкие калории, которые в изобилии находятся в пиве, являются причиной набора веса, потому что часто люди не считают высококалорийные напитки за еду и не понимают, что по калорийности бутылка пива может равняться половине шоколадной плитки, что очень много для жидкости.

Врач в интервью газете «Известия» добавил, что у злоупотребляющих пивом мужчин часто встречается пивной живот. В реальности же это увеличение висцерального жира, которое окутывает внутренние органы. Висцеральное ожирение — самое опасное в плане рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

Накануне стало известно, что Минпромторг прорабатывает проект постановления относительно правил маркировки пивной продукции с учетом предложенных не так давно решений о датах.