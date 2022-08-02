МВД рассчитывает расширить функционал «Витрины данных ГИБДД»

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Министерство внутренних дел России рассчитывает включить сведения о водительских удостоверениях и диагностических картах транспортных средств в «Витрину данных ГИБДД», сообщили журналистам в ведомстве.

В перспективе по линии ГАИ рассчитывается создание на «Витрине» массивов данных относительно выданных водительских удостоверений, диагностических карт и дорожно-транспортных происшествий, сказали в российском МВД в ответ на соответствующий запрос РИА Новости.

Помимо этого, в ведомстве поделились, что «Витрина» позволяет гражданам получать сведения, содержащиеся в госреестре транспортных средств через личный кабинет на портале государственных услуг.

Когда именно вышеуказанные сведения могут появиться на ресурсе, в настоящий момент не уточняется. Стоит заметить, что «Витрина данных ГИБДД» заработала в России 1 июля нынешнего года.

Накануне появилась информация, что автомобилистам из России могут усложнить получение водительских удостоверений при подозрении на наличие заболеваний, препятствующих вождению, а также при наличии других ограничений по здоровью.