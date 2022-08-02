Магазин H&M открылся в столичном ТЦ «Метрополис»

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Магазин одежды H&M возобновил работу в столичном торговом центре «Метрополис». Об этом стало известно во вторник, 2 августа.

По данным Telegram-канала SHOT, еще один магазин шведской компании открылся в торговом центре «Авиапарк», расположенном в Москве.

До этого сообщалось, что магазины H&M могут открыться уже сегодня или завтра, 2 и 3 августа соответственно. Отмечается, что магазины шведской компании должны были открыться еще 1 августа. Однако этого не произошло из-за сбоев в программном обеспечении.

29 июля стало известно, что сотрудники шведской компании начали активную подготовку к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис». Уточняется, что он откроется одним из первых в стране, несмотря на то что компания ищет покупателя для бизнеса в России.

Кроме того, руководство ретейлера одежды H&M начало поиск нового владельца для бизнеса в России. Потенциальный покупатель получит права на все российские активы компании. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», кто может купить выставленный на продажу бизнес H&M.