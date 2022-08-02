Юрист дал советы, как выбрать зоогостиницу для питомца

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Если нужно оставить питомца на время в зоогостинице, нужно выбирать такую, которая работает в правовом поле, то есть зарегистрирована как положено. Такой совет дал заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов.

Он отметил, что существует множество частных передержек, которые функционируют нелегально. В этом случае, если что-то случится с животным, владельцев нелегальной гостиницы будет сложно привлечь к ответственности.

Юрист посоветовал выбирать официальные организации, с которыми можно заключить договор. Их работу регулирует ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования».

При вселении в зоогостиницу оформляется карточка учета на животное. Также владелец животного заключает с владельцами гостиницы договор, в котором указаны условия приема, содержания, питания и возврата питомца, передает Life.ru.

Отпуск, поездки за город и на море, пикники на природе, выходные на пляже — и это только маленькая часть того, что у многих запланировано на это лето. Все эти события с владельцами нередко разделяют их домашние животные. Комитет ветеринарии Москвы подготовил список актуальных услуг в самое жаркое время года.