Известные марши и вальсы прозвучат на Манежной площади

Фото: Пресс-служба мероприятия

В субботу, 6 августа, на Манежной площади около памятника маршалу Георгию Жукову состоится концерт Военного оркестра штаба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознамённого округа войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках программы «Военные оркестры в парках».

Музыканты исполнят известные марши и вальсы, в том числе знаменитый вальс «Амурские волны» композитора Макса Кюсса. Кроме того, оркестр под управлением дирижера майора Арслана Рыскулова порадует жителей и гостей столицы популярными песнями группы «Браво» и мелодиями из кинофильма «Служебный роман». Оркестр является одним из старейших музыкальных коллективов России и в 2023 году отметит свой 100-летний юбилей.

Оркестр имеет богатую историю, в разное время его руководителями были выдающиеся музыканты. Так, Макс Авельевич Кюсс, автор знаменитого вальса «Амурские волны», был одним из первых руководителей оркестра. В 1945 году коллектив был удостоен чести играть на встрече глав государств на Ялтинской конференции. Сегодня оркестр является постоянным участником Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», ежегодно принимает участие в военном параде на Красной площади.