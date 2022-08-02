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Москва выставила на продажу 100 машино-мест в Даниловском районе

Анастасия Колоскова
Город
Москва выставила на продажу 100 машино-мест в Даниловском районе
Фото: Pixabay

Город выставил на торги 100 машино-мест на юге Москвы. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В Даниловском районе на торги выставлены 100 машино-мест в многоуровневом наземном паркинге. Там можно приобрести лоты площадью от 12,4 до 22,1 квадратного метра, что позволит автовладельцам подобрать подходящий вариант с учетом габаритов транспортного средства, — рассказал он.

По словам главы ведомства, машино-места будут реализовываться на открытых аукционах, принять участие в которых могут все желающие. Прием заявок уже стартовал. Он завершится в период с 18 августа по 8 сентября, добавил Щербаков.

Он уточнил, что объекты расположены по адресу 2-й Павелецкий проезд, дом 14, недалеко от Дербеневской и Павелецкой набережных, а также жилых и деловых кварталов Даниловского района, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на городские торги выставили 79 машино-мест в Северно-Восточном административном округе столицы.

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