Андрей Бочкарев: Здания мануфактуры «Йокиш» приспособят для современного использования

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Михалковская улица, 48 Карта всех событий

Здания бывшего Товарищества суконной мануфактуры «Йокиш» в Головинском районе столицы будут восстановлены и переоборудованы под современную инфраструктуру. Об этом сообщил во вторник, 2 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сохранившиеся исторические здания фабрики «Йокиш» конца XVIII — начала XIX века на Михалковской улице будут восстановлены и адаптированы под современное использование, в том числе под социальные объекты, — сказал он.

Владелец компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей добавил, что в ходе работ специалисты обнаружили новый памятник архитектуры на территории бывшего завода — фабричная водонапорная башня. Планируется, что объект будет восстановлен. Отмечается, что работы по восстановлению фабрики будут выполнены в несколько этапов.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты ведут активные работы по сооружению моста через реку Битцу в рамках строительства Московского скоростного диаметра. Он уточнил, что сооружение обеспечит движение транспорта по основному ходу дороги, а также выезды с магистрали на МКАД и Симферопольское шоссе.