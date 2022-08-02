Психолог пояснил, почему большое количество россиян верит в денежные приметы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Почти половина россиян верит в денежные приметы. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру». Психолог Андрей Смирнов пояснил, почему большое количество россиян склонны верить приметам.

По словам эксперта, вера в приметы имеет очень глубокие корни, основа этой веры — в переменчивости жизни, попытке взять под контроль то, что не поддается контролю. Такая вера помогает снять тревожность, объяснить себе определенные процессы.

По словам Смирнова, приметы основаны на многовековых наблюдениях за теми или иными явлениями. Это попытка найти связь между, казалось бы, не связанными событиями. Кто-то когда-то заметил, что свистевший человек терял деньги, это могло повториться или случались совпадения.

Психолог подчеркнул, что людям свойственно запоминать подтверждения примет, но не опровержения, передает МИР 24.

Более трети россиян, согласно результатам опроса, признались, что откладывать деньги им мешают спонтанные покупки. Психолог и коуч Марина Гладышева в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснила, что причиной импульсивных приобретений часто становится компенсация негативных состояний.