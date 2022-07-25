Как перестать совершать импульсивные покупки

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Более трети россиян, согласно результатам опроса, признались, что откладывать деньги им мешают спонтанные покупки. Психолог и коуч Марина Гладышева в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснила, что причиной импульсивных приобретений часто становится компенсация негативных состояний.

По мнению специалиста, для того чтобы их избежать, необходимо найти способ переключения. То есть понять, что еще приносит такое же удовольствие, как сделанная в моменте покупка. Также Гладышева рекомендует проанализировать свое состояние в момент совершения действия и ответить на вопрос: «для чего я это делаю?».

— На практике, конечно, когда человек включается в этот процесс, анализировать поведение становится тяжело, но необходимо пытаться, если это действие приносит дискомфорт и создает большой убыток денежных средств, — добавила психолог.

Также врач посоветовала проработать проблему со специалистами и найти причину, которая запускает этот механизм.

Кроме того, она отметила, что большинство людей не совершают глобальных покупок импульсивно.

— Почти исключено импульсивно купить машину или квартиру. Чаще всего импульсивные покупки представляют под собой бытовые вещи или предметы гардероба, — сказала Гладышева.

Психолог добавила, что в вопросе импульсивных покупок всегда нужно анализировать глубже, чтобы понять, что побуждает человека их совершать. Если устранена более глубокая причина, то осознанная компенсация уже не представляет необходимости.