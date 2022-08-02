Москвичам рассказали, как столичные волонтеры помогают детям

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Работники ресурсного центра «Мосволонтер» с начала прошлого года провели 200 мероприятий для юных жителей столицы. Добровольцы активно помогают детям, которые перенесли тяжелые заболевания, воспитываются в детдомах или малообеспеченных семьях. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Столичные волонтеры часто проводят для детей познавательные прогулки, полезные игры и другие мероприятия. Так, этой весной прошла акция «Добро = здоровая привычка». В рамках мероприятия столичные добровольцы и подопечные центра содействия семейному воспитанию «Каховские ромашки» приняли участие в футбольном матче.

Кроме того, «Мосволонер» регулярно собирает вещи для нуждающихся детей. Сотрудничая с различными организациями, волонтеры проводят сборы книг, игрушек, канцтоваров и так далее. В рамках акции «Москва помогает» добровольцы собрали 270 тысяч продуктов и 198 тысяч детских товаров для беженцев из ДНР и ЛНР, передает официальный сайт мэра Москвы.

19 июля москвичам рассказали, чем занимаются волонтеры летом. Их деятельность не замирает, они продолжают помогать столице, а также участвовать в добровольческих мероприятиях.