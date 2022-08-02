Технополис «Москва» планирует создать свою ESG-стратегию

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Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России до конца года планируют провести внедрение новых стандартов экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG). Об этом сообщил во вторник, 2 августа, генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Устойчивое развитие остается одной из важных составляющих стратегии особой экономической зоны и ведущих высокотехнологичных предприятий столицы, — сказал он.

Директор АКИТ России Андрей Шпиленко добавил, что на данный момент в стране проводится работа по внедрению принципов устойчивого развития. По его словам, сегодня результаты сильнее всего отражаются в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Накануне сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума резиденты технополиса «Москва» расскажут о своих проектах и проведут мастер-классы для посетителей. Отмечается, что в деловой программе форума примет участие ПК «Экопласт», которая производит вторичный пластик из старой электроники.