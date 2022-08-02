Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Технополис «Москва» планирует создать свою ESG-стратегию

Александр Афонин
Город
Технополис «Москва» планирует создать свою ESG-стратегию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России до конца года планируют провести внедрение новых стандартов экологической, социальной и корпоративной ответственности (ESG). Об этом сообщил во вторник, 2 августа, генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

— Устойчивое развитие остается одной из важных составляющих стратегии особой экономической зоны и ведущих высокотехнологичных предприятий столицы, — сказал он.

Директор АКИТ России Андрей Шпиленко добавил, что на данный момент в стране проводится работа по внедрению принципов устойчивого развития. По его словам, сегодня результаты сильнее всего отражаются в Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Накануне сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума резиденты технополиса «Москва» расскажут о своих проектах и проведут мастер-классы для посетителей. Отмечается, что в деловой программе форума примет участие ПК «Экопласт», которая производит вторичный пластик из старой электроники.

стратегия Россия технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Все мнения
О проекте