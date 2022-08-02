Гастроэнтеролог рассказала, при каких симптомах после еды нужно обращаться к врачу

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Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды стоит обратиться к врачу для проведения обследования.

Многие сталкиваются с изжогой после приема пищи. Если это состояние возникает изредка, то переживать не стоит. Но если изжога возникает чаще двух раз в неделю, а симптомы сохраняются, несмотря на применение лекарственных препаратов, то стоит пройти обследование.

Тошнота после приема пищи может быть симптомом таких заболеваний, как панкреатит, непроходимость кишечника, язвенная болезнь.

После приема пищи может возникнуть головокружение. Следует прислушаться к своему организму, так как проблема может быть ранним симптомом серьезных заболеваний. Среди них гастрит, заболевания почек, расстройство щитовидной железы, аллергические реакции, передает aif.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как избавиться от вредных пищевых привычек и чем заменить фастфуд. Она отметила, что человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, прежде всего должен осознать наличие зависимости от фастфуда.