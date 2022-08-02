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В больницах Петербурга усилили антикоронавирусные меры

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В больницах Петербурга усилили антикоронавирусные меры
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге ужесточили меры по борьбе с распространением инфекции.

Комитет по здравоохранению разослал приказ в больницы города. В документе указано, что медучреждения должны изолировать пациентов с подозрением на коронавирус. Кроме того, врачам рекомендовано вернуть в клиниках масочный режим и измерение температуры на входе.

27 июля московские клиники вернули антиковидные меры и ПЦР-тесты для персонала. Также сотрудникам медучреждений было рекомендовано вновь ввести на территории клиник обязательное ношение масок, перчаток, передает Life.ru.

В России за минувшие сутки зарегистрировали 9 560 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19, передает издание argumenti.ru.

Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян ревакцинироваться, а не ждать появления новых штаммов коронавируса. Он напомнил, что штамм «кентавр» появился в Индии, а эта страна — самая большая по численности населения. Пока «кентавр» не так быстро распространяется, как «омикрон».

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