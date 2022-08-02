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Верховный суд РФ признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией

Александр Афонин

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Верховный суд РФ признал украинский нацбатальон «Азов» террористической организацией
Фото: Вечерняя Москва

Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов»* террористической организацией и запретил его деятельность в РФ. Об этом стало известно во вторник, 2 августа.

— Административное заявление генерального прокурора удовлетворить, признать украинское военизированное подразделение «Азов» террористической организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации, — сказал судья.

Отмечается, что рассмотрение иска прокуратуры проходило без представителей противоположной стороны. Также была оглашена только резолютивная часть решения. Причины его принятия не уточнялись. Кроме того, решение суда на пока не вступило в силу. Оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции, передает ТАСС.

До этого председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков заявил, что внутри украинского националистического полка «Азов» практиковалось людоедство. Он добавил, что пленные украинские военные полка начали формирование особой касты, к представителям которой относились с презрением.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Украина Верховный суд РФ батальон «Азов» Терроризм
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