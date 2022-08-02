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Глава ОНК Москвы: Пленный боевик «Азова» рассказал о людоедстве в полку

Александр Афонин
В мире
Глава ОНК Москвы: Пленный боевик «Азова» рассказал о людоедстве в полку
Фото: depositphotos

Пленный боевик украинского националистического полка «Азов»* сообщил, что внутри отряда практиковалось людоедство. Об этом во вторник, 2 августа, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

— В «Азове» практиковалось людоедство. Это рассказал в показаниях один из пленных боевиков, — сказал он.

Волков добавил, что пленные украинские военные «Азова» начали формирование особой касты. Уточняется, что к попавшим в нее людям начинают относиться с презрением, независимо от стороны конфликта, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Верховный суд России признал украинский батальон «Азов» террористической организацией. Решением была запрещена любая деятельность отряда на территории РФ.

29 июля бывший командир украинского националистического полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на всех причастных к обстрелу СИЗО в населенном пункте Еленовка в ДНР, где содержались военнопленные ВСУ. По его словам, обстрел являлся запланированным актом и нарушением обычаев и законов войны.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Украина каннибализм батальон «Азов»
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