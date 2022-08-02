Народный календарь. Как 3 августа привлечь богатство на целый год
3 августа Православная церковь почитает память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета — Иезекииля, а также Церковь вспоминает Онуфрия Молчаливого.
В народе этот день считается временем для молитвы и труда, поэтому необходимо провести его правильно — работать не покладая рук, и время от времени молиться. Така наши предки говорили, что человек, который хорошо поработал 3 августа, станет богатым и не будет бедствовать весь следующий год.
По народным поверьям, 3 августа нельзя:
— говорить за работой, общаться с кем-либо или петь песни: привлечет проблемы;
— врать, давать обещания;
— много есть: питание должно быть дробным.
Приметы погоды:
Если ночь холодная и свежая, то зима будет морозная и ранняя.
Если сороки громко кричат — зима будет теплой.
Если сова во время дождя ухает — скоро прояснится.
Если светлячков хорошо видно — к ранней осени.
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