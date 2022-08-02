Фото: Unsplash

3 августа Православная церковь почитает память одного из четырех великих пророков Ветхого Завета — Иезекииля, а также Церковь вспоминает Онуфрия Молчаливого.

В народе этот день считается временем для молитвы и труда, поэтому необходимо провести его правильно — работать не покладая рук, и время от времени молиться. Така наши предки говорили, что человек, который хорошо поработал 3 августа, станет богатым и не будет бедствовать весь следующий год.

По народным поверьям, 3 августа нельзя:

— говорить за работой, общаться с кем-либо или петь песни: привлечет проблемы;

— врать, давать обещания;

— много есть: питание должно быть дробным.

Приметы погоды:

Если ночь холодная и свежая, то зима будет морозная и ранняя.

Если сороки громко кричат — зима будет теплой.

Если сова во время дождя ухает — скоро прояснится.

Если светлячков хорошо видно — к ранней осени.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 3 августа привлечь богатство на целый год

Именины отмечают: Евгений, Анна, Георгий, Иван, Петр, Федор