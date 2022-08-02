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Песков назвал возможный визит Пелоси в Тайвань провокацией

Александр Афонин
В мире
Песков назвал возможный визит Пелоси в Тайвань провокацией
Фото: Администрация президента РФ

Поезда в Азию, включающая возможное посещение Тайваня, спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси является провокацией, которая может усугубить ситуацию в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 2 августа.

— Мы сейчас с вами, наверное, не можем доподлинно сказать все-таки, долетит она дотуда или не долетит. Но то, что все, что связано с вот с этим вот турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что ситуацию фиксирует все страны мира. Говоря о позиции России, Песков подчеркнул, что Москва выражает солидарность с Пекином, передает РИА Новости.

31 июля Нэнси Пелоси заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корея и Японию. Во время поездки политик планирует обсудить ряд важных вопросов.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай решительно выступает против вмешательства внешних сил в дела Тайваня и будет твердо отстаивать суверенитет страны. По его словам, Пекин ожидает от Вашингтона строгого соблюдения обязательств по данному вопросу.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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