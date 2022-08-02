Более двух тысяч новых рабочих мест будет создано в ЖК в центре Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Пресненский Вал Карта всех событий

Более двух тысяч рабочих мест появится в жилом комплексе в Пресненском районе Москвы. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что объект возведут по адресу: улица Пресненский Вал, владение 27 (ЦАО).

Так, на общественных пространствах, площадь которых составит порядка 65 тысяч квадратных метров, откроются кафе, рестораны и кофейни, а также Московский гастрономический центр площадью более квадратных метров. Кроме того, здесь появятся дизайнерские магазины, киноклуб с двумя залами, термы площадью 1,6 тысячи квадратных метров с детской зоной и несколько десятков различных торговых точек и сервисов на первых этажах жилых корпусов.

Первая очередь проекта включает два жилых корпуса, которые будут объединены общим стилобатом, еще одна жилая башня. Их общая площадь составит около 96 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет создана вся необходимая социально-бытовая инфраструктура.

Прилегающую территорию благоустроят и организуют на ней общественное пространство. Здесь появится площадь с сухим фонтаном, террасами и амфитеатром, ландшафтный парк площадью 4 гектара с инфраструктурой для спорта и отдыха и детскими плей-хабами. Кроме того, будет обустроен пешеходный бульвар со сквером, который свяжет ЖК со станцией метро «Белорусская».

В рамках проекта будут возведены 10 жилых зданий высотой от 24 до 45 этажей, которые будут включать около 2,5 тысячи квартир и офисный центр.

25 июля Владимир Ефимов сообщил, что инвесторы построят шесть технопарков и промышленный комплекс в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда за пределами центра города, что позволит создать более девяти тысяч новых рабочих мест.