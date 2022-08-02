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Диетолог Соломатина рассказала, как альфа-липоевая кислота помогает быстрее похудеть

Иссалина Аюпова

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Общество
Как альфа-липоевая кислота помогает быстрее похудеть
Фото: Pexels

Альфа-липоевая кислота — мощный антиоксидант, который способствует похудению и омоложению организма. О ее полезных свойствах, главных плюсах и минусах «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По мнению специалиста, альфа-липоевая кислота способствует похудению, потому что ускоряет метаболизм:

— Альфа-липоевая кислота помогает улучшить обмен веществ. Это ускоряет естественный процесс потери веса.

Соломатина отметила, что человек набирает избыточный вес по разным причинам. Среди них она отметила нарушения:

  • щитовидной железы;
  • сердечно-сосудистой системы;
  • работы надпочечников;
  • эндокринной системы.

Эти заболевания, по ее словам, на клеточном уровне возможно восстановить с помощью альфа-липоевой кислоты, что также поспособствует снижению веса.

Диетолог пояснила, что альфа-липоевая кислота ускоряет процесс выработки энергии, что помогает человеку дольше оставаться активным.

— Если сохранять коэффициент производства энергии жизненно важных систем на необходимом уровне, это поможет замедлить процесс старения и набора веса, — подчеркнула врач.

Однако специалист предупредила, что бесконтрольный прием альфа-липоевой кислоты может привести к нежелательным последствиям, среди которых:

  • повреждение желудочно-кишечного тракта;
  • аллергические реакции;
  • высыпания.

Соломатина рассказала и о плюсах добавки. По словам диетолога, она способствует понижению уровня глюкозы в крови, предотвращению возникновения атеросклероза и диабета, а также улучшению работы печени.

Здоровье Похудение Елена Соломатина
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