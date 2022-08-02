Диетолог Соломатина рассказала, как альфа-липоевая кислота помогает быстрее похудеть
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Альфа-липоевая кислота — мощный антиоксидант, который способствует похудению и омоложению организма. О ее полезных свойствах, главных плюсах и минусах «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По мнению специалиста, альфа-липоевая кислота способствует похудению, потому что ускоряет метаболизм:
— Альфа-липоевая кислота помогает улучшить обмен веществ. Это ускоряет естественный процесс потери веса.
Соломатина отметила, что человек набирает избыточный вес по разным причинам. Среди них она отметила нарушения:
- щитовидной железы;
- сердечно-сосудистой системы;
- работы надпочечников;
- эндокринной системы.
Эти заболевания, по ее словам, на клеточном уровне возможно восстановить с помощью альфа-липоевой кислоты, что также поспособствует снижению веса.
Диетолог пояснила, что альфа-липоевая кислота ускоряет процесс выработки энергии, что помогает человеку дольше оставаться активным.
— Если сохранять коэффициент производства энергии жизненно важных систем на необходимом уровне, это поможет замедлить процесс старения и набора веса, — подчеркнула врач.
Однако специалист предупредила, что бесконтрольный прием альфа-липоевой кислоты может привести к нежелательным последствиям, среди которых:
- повреждение желудочно-кишечного тракта;
- аллергические реакции;
- высыпания.
Соломатина рассказала и о плюсах добавки. По словам диетолога, она способствует понижению уровня глюкозы в крови, предотвращению возникновения атеросклероза и диабета, а также улучшению работы печени.