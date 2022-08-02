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Полиция задержала подозреваемых в убийстве медвежонка в ХМАО

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в убийстве медвежонка в ХМАО
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция задержала подозреваемых в убийстве медвежонка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 2 августа.

Злоумышленников обнаружили недалеко от поселка Салам благодаря мониторингу в интернете. Сотрудники Нефтеюганского ОМВД задержали злоумышленников, которыми оказались трое местных мужчин.

В процессе допроса подозреваемые признались, что вывезли тушу зверя и поделили ее между собой. Оставшиеся части тела мужчины сожгли и выбросили в мусорный бак, передает «МВД Медиа».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье УК «Незаконная охота». У мужчин изъяли ружье, из которого, по версии следствия, фигуранты стреляли по животному. Подозреваемым грозит крупный штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

1 августа неизвестные расстреляли медвежонка на глазах у мужчины, который хотел его покормить в ХМАО. Уточняется, что инцидент произошел около поселка Салым.

Заметивший у дороги медвежонка водитель решил покормить зверя. Но в тот же момент из машины неподалеку вышли неизвестные и открыли по медвежонку стрельбу.

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