В Союзе пенсионеров поддержали идею увеличить число бесплатных парковок вблизи поликлиник

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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский оценил предложение увеличить количество бесплатных парковочных мест около медучреждений для пациентов и людей, которые их сопровождают.

Он поддержал эту идею, но отметил, что сложно будет проследить за тем, чтобы эти парковочные места не были использованы для других целей.

— Как добиться того, чтобы отличить посетителей поликлиники от того, кто, условно, приехал работать продавцом в магазин? Очень сложно, — подчеркнул собеседник RT.

По его мнению, необходимо организовать деятельность дежурных служб, которые могли бы «регулировать этот процесс».

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов. Он отметил, что чаще всего медучреждения посещают пенсионеры, а для них регулярная оплата парковки может стать значительной статьей расходов.