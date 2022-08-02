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Трое экс-сотрудников ГИБДД в Москве получили до десяти лет колонии за продажу прав

Степан Жирнов
Происшествия
Трое экс-сотрудников ГИБДД в Москве получили до десяти лет колонии за продажу прав
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Дорогомиловский районный суд вынес приговор в отношении бывших сотрудников ГИБДД и их подельников, получавших взятки за выдачу водительских удостоверений. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 2 августа.

Бывшим инспекторам ГИБДД Александру Галкину, а также братьям Алексею и Роману Долбеевым вынесли обвинительный приговор. Также виновными по делу признали их сообщников: Алексея Соловьева, Дмитрия Белова и Михаила Калинина.

По данным ведомства, они обеспечивали незаконную сдачу экзаменов и получение прав за вознаграждения в виде взяток. Свою деятельность злоумышленники осуществляли с января по декабрь 2012 года и завладели таким образом суммой в 165 тысяч рублей, поступивших от семи человек.

Соловьев, Белов и Калинин занимались поиском «клиентов». Братья Долбеевы получали деньги и фальсифицированные документы от граждан, после чего сообщали о кандидатах Галкину. Последний, в свою очередь, лично обеспечивал допуск и принимал экзамены.

Суд приговорил Галкина к десяти годам лишения свободы, а Соловьева — к девяти годам. Братья Долбеевы получили по шесть лет лишения свободы.

Калинин и Белов приговорены к шести месяцам со штрафами в размере 1,2 миллиона рублей для каждого. Все приговоренные будут отбывать сроки в колонии строгого режима.

Осужденные лишены права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на три года, а бывшие инспекторы лишены специальных званий.

В Подмосковье 27 июля осудили двух бывших сотрудников Одинцовского отдела автотранспортного надзора, а также семерых подельников, по делу о коррупции.

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