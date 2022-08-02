Трамвайную остановку обновили в Чертанове Центральном
В столичном районе Чертаново Центральное специалисты обновили трамвайную остановку «Кировоградские пруды». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 2 августа.
— Теперь в этом районе все остановки трамваев нового образца. Всего в Москве уже заменили 197 трамвайных павильонов — это треть от общего числа, — говорится в сообщении.
Оставшиеся остановки планируется заменить до конца 2024 года. Отмечается, что на новых остановках установлены удобные скамейки и лайтбоксы, также горожане могут зарядить свои устройства. Кроме того, безопасность в любое время суток обеспечивают камеры видеонаблюдения и освещение, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
До этого стало известно, что на Тропаревской улице в сторону метро «Юго-Западная» появилась остановка «Тропаревский пруд». Ею смогут воспользоваться пассажиры автобусов 196, 329, 520, 630 и 950. Также на улице Матросская Тишина в сторону метро «Сокольники» специалисты поставили остановочный пункт «Российский технологический университет МИРЭА».