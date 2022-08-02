Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СК возбудил дело о превышении полномочий при строительстве магазина в Реутове

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил дело о превышении полномочий при строительстве магазина в Реутове
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

По поручению главы СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве магазина в городском округе Реутов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 2 августа.

По данным следствия, местный индивидуальный предприниматель 26 июля приступил к возведению магазина. В процессе строительства рабочие уничтожили зеленую зону и парковку на арендуемом бизнесменом участке.

Местные жители написали большое количество жалоб, в которых утверждали, что ранее эта территория являлась придомовой. Следствие полагает, что администрация городского округа неправомерно передала участок в аренду предпринимателю.

На данный момент СК допрашивает местных жителей и сотрудников администрации. Вся строительная документация изъята с объекта, как и бумаги на земельный участок.

2 июня суд признал бывшую служащую Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям виновной в получение взятки и приговорил ее к условному сроку.

По данным следствия, в ноябре 2020 года старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля оформила за вознаграждение ветеринарные назначения и удостоверения, которые необходимы для проведения ветеринарно-санитарной обработки железнодорожных вагонов.

Строительство Реутов Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте