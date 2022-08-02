СК возбудил дело о превышении полномочий при строительстве магазина в Реутове

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По поручению главы СК Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при строительстве магазина в городском округе Реутов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 2 августа.

По данным следствия, местный индивидуальный предприниматель 26 июля приступил к возведению магазина. В процессе строительства рабочие уничтожили зеленую зону и парковку на арендуемом бизнесменом участке.

Местные жители написали большое количество жалоб, в которых утверждали, что ранее эта территория являлась придомовой. Следствие полагает, что администрация городского округа неправомерно передала участок в аренду предпринимателю.

На данный момент СК допрашивает местных жителей и сотрудников администрации. Вся строительная документация изъята с объекта, как и бумаги на земельный участок.

2 июня суд признал бывшую служащую Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям виновной в получение взятки и приговорил ее к условному сроку.

По данным следствия, в ноябре 2020 года старший государственный инспектор отдела ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного контроля оформила за вознаграждение ветеринарные назначения и удостоверения, которые необходимы для проведения ветеринарно-санитарной обработки железнодорожных вагонов.