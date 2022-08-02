Участок трассы М-12 от ЦКАД до дороги А-108 в Орехово-Зуеве откроют в сентябре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Московская область, Орехово-Зуево Карта всех событий

В сентябре планируется открыть для движения транспорта участок трассы М-12 от ЦКАД до трассы А-108 в Орехово-Зуеве. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко во вторник, 2 августа.

— От ЦКАД до Орехово-Зуево запустим движение по М-12 осенью 2022 года. В сентябре откроем в полном объеме для автомобилистов. Там будет free flow, — сказал он.

По словам председателя, цена проезда по участку в 23 километра будет составлять больше четырех рублей за километр дороги, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин подчеркнул, что к концу 2022 года предполагается досрочно открыть практически 100 километров трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о будущей эксплуатации новой трассы между Третьим транспортным кольцом и Московским скоростным диаметром.