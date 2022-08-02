США внесли 25 российских самолетов в список нарушителей экспортного контроля

Фото: Пресс-служба Совфеда

Минторг США внес 25 самолетов Airbus, операторами которых являются компании из России, в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.

Так, в список попали воздушные судна A320, A321 и A330. Их операторами являются авиакомпании S7 Airlines, Red Wings, «Уральские авиалинии», «Ямал», «Северный ветер» и iFly.

В американском Минторге отметили, что решение о внесении самолетов в список связано с нарушением компаниями экспортных ограничений, которые были ранее введены в отношении России. В ведомстве рассчитывают ограничить получение перевозчиками из «черного списка» запчастей для воздушных судов и осуществление техобслуживания, передает ТАСС.

До этого Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации. Согласно нему, Исламская Республика будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров.

О том, как это поможет отечественной авиаотрасли, «Вечерней Москве» рассказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.