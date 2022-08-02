Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США внесли 25 российских самолетов в список нарушителей экспортного контроля

Георгий Соланович
В мире
США внесли 25 российских самолетов в список нарушителей экспортного контроля
Фото: Пресс-служба Совфеда

Минторг США внес 25 самолетов Airbus, операторами которых являются компании из России, в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 2 августа.

Так, в список попали воздушные судна A320, A321 и A330. Их операторами являются авиакомпании S7 Airlines, Red Wings, «Уральские авиалинии», «Ямал», «Северный ветер» и iFly.

В американском Минторге отметили, что решение о внесении самолетов в список связано с нарушением компаниями экспортных ограничений, которые были ранее введены в отношении России. В ведомстве рассчитывают ограничить получение перевозчиками из «черного списка» запчастей для воздушных судов и осуществление техобслуживания, передает ТАСС.

До этого Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации. Согласно нему, Исламская Республика будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров.

О том, как это поможет отечественной авиаотрасли, «Вечерней Москве» рассказал главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте