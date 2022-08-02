Спрос на апартаменты в Москве упал более чем на 30 процентов

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Спрос на апартаменты в Москве в июне 2022 года упал на 31,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021. Об этом говорится в исследовании компании Garnet.

Эксперты отметили, что резкое падение спроса отразилось и на реальных сделках. Так, цены на апартаменты показали снижение от двух до восьми процентов.

Участники рынка делают упор на апартаменты класса люкс и недорогие легальные апарт-комплексы с отделкой.

— Застройщики стараются делать проекты, которые можно выгодно сдавать. Для этого нужно сочетание качеств по расположению, качеству и концепции проектов, — заявил директор Garnet Александр Поздняков.

Он подчеркнул, что апартаменты дешевле квартир, так как в них нельзя прописаться. Падение же спроса Поздняков связал с отсутствием льготной ипотеки на такие объекты.

Кроме того, москвичи ожидали перевода апартаментов в квартирный класс, однако этого не случилось. Согласно прогнозам, снижение стоимости продолжится и в августе, однако остановится в начале осени, передает «Лента.ру».

В России предложили не приравнивать апартаменты к жилью. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Предполагается также, что они не будут подпадать под действие Жилищного кодекса (ЖК). При этом рассматривается вариант выведения апартаментов в отдельную категорию недвижимости, которая позволит избавить владельцев от дополнительных налоговых обязательств. «Вечерняя Москва» узнала, в чем разница между жилым помещением и апартаментами и есть ли шанс в них зарегистрироваться.