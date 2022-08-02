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Госдеп ввел визовые санкции против почти 900 чиновников и военных из России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Госдеп ввел визовые санкции против почти 900 чиновников и военных из России
Фото: shutterstock

Госдепартамент США в связи с проведением специальной операции России на Украине ввел визовые ограничения в отношении 893 российских чиновников и военных. Об этом сообщил глава ведомства Энтони Блинкен во вторник, 2 августа.

Так, под рестрикции попали члены Совета Федерации и военнослужащие, которые якобы «угрожали или нарушили суверенитет и территориальную целостность» Украины во время операции.

Помимо этого, ограничения были введены против «трех олигархов» — Дмитрия Пумпянского, Андрея Мельниченко и Александра Пономаренко, а также против 31 иностранного должностного лица. Уточняется, что последние поддержали присоединение Крыма к России, передает ТАСС.

2 августа США ввели новые санкции в отношении России, «черный список» пополнили 13 физических и более 30 юридических лиц. Так, рестрикции были введены в отношении бывшей спортсменки Алины Кабаевой, первого заместителя генерального директора фонда «Иннопрактика» Натальи Поповой, главы администрации Мариуполя Константина Иващенко, главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и 36 юридических лиц.

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